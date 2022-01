A inceput inscrierea candidatilor pentru admiterea in colegiile nationale militare

Ministerul Apararii Nationale prin Biroul informare-recrutare din cadrul Centrului militar judetean Covasna desfasoara activitati de recrutare a candidatilor pentru admiterea in cele cinci colegii nationale militare, pentru anul scolar 2022 - 2023, dupa cum urmeaza:- inscrierea candidatilor: 10.01 - 25.03.2022;- selectia candidatilor in centrele zonale de selectie si orientare: 17.01 - 08.04.2022;- efectuarea examinarii medicale in cadrul unitatilor sanitare militare: 31.01 - 22.04.2022; ... citeste toata stirea