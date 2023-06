Cele mai frumoase spatii verzi din zonele rezidentiale din Sfantu Gheorghe vor fi premiate de autoritatile locale, in cadrul celei de-a patra editii a concursului "Sfantu Gheorghe inflorit", marele premiu fiind o masa cu sase scaune.Conducerea Primariei a precizat ca procesul de jurizare este in plina desfasurare si a reiterat faptul ca anul acesta, spre deosebire de cei anteriori, nu se solicita inscrierea in concurs a cetatenilor, castigatorii urmand sa fie desemnati de catre un juriu ... citeste toata stirea