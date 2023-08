La editia din acest an a Com'ON Sepsi, locuitorii din Sfantu Gheorghe pot vota pentru 47 initiative ale 32 echipe care vor fi implementate in perioada de toamna. Ideile inscrise pot fi votate pe site-ul programului pana la 12 septembrie, iar cele 25 de initiative cu cele mai multe voturi vor fi sustinute pentru a fi implementate in perioada 13 septembrie - 10 decembrie.In timpul procesului de inscriere, echipele de tineri au inregistrat 47 initiative, care s-au trecut de evaluarea tehnica, in ... citeste toata stirea