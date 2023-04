Ioana Bularca locuieste acum in Intorsura Buzaului, dupa ce inca din clasa a VII-a a plecat in Italia, unde a invatat si a pus bazele meseriei pe care o are astazi, desenator tehnic. Totusi, spune ca niciodata in Italia nu s-a simtit ca acasa si crede ca atunci cand ai ambitie poti sa reusesti oriunde, conteaza doar sa fii dispus sa muncesti. Acum, la cei 30 de ani ai sai, Ioana lucreaza de acasa si, pe langa asta, si-a deschis o mica afacere. Vrea ca in viitor sa se axeze mai mult pe design ... citeste toata stirea