Fundatia "Mihai Viteazul" din Sfantu Gheorghe organizeaza in data de 12 noiembrie 2023, ora 17, parada cantecului, dansului si jocului popular, pentru a saptea oara sub acest concept si dorinta de a fi impreuna in ceea ce odata se numea hora satului.Pornind de la diversificarea manifestarilor organizate, conform statutului sau, conducerea Fundatiei acorda in continuare un interes deosebit organizarii de manifestari care sa promoveze cultura, identitatea nationala si interesele romanesti in ... citeste toata stirea