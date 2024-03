Accident cu 3 masini, provocat de un sofer de 24 de ani, intre Targu Secuiesc si Cernat

Un accident rutier in care au fost implicate trei masini a avut loc luni, in jurul orei 15:10, intre Targu Secuiesc si Cernat. Un tanar de 24 de ani nu s-a asigurat corespunzator si a lovit doua masini. Niciunul dintre cei trei soferi implicati in accident nu consumase bauturi alcoolice."Din verificarile politistilor a rezultat ca un barbat de 24 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe DN11, dinspre Targu Secuiesc spre Brasov, la kilometrul 53 + 900m., a efectuat viraj stanga fara sa se ... citește toată știrea