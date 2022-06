Un accident din care a rezultat cel putin o victima a avut loc in aceasta dimineata pe DN12, la intersectia cu DJ121A (Valea Crisului cu Ghidfalau). Din acest motiv, in zona se circula pe un singur sens, dirijat."La data de 29.06.2022, in jurul orei 09.00, politistii din cadrul Politiei Municipiului Sfantu Gheorghe au fost sesizati prin apel 112 despre ... citeste toata stirea