Doua persoane au fost ranite luni, intr-un accident care a avut loc in afara localitatii Malnas. Masina in care acestea se aflau a fost lovita de un alt autoturism, condus de un barbat in varsta de 72 de ani, care a incercat sa faca un viraj de pe un drum national pe unul judetean.Potrivit IPJ Covasna, ambele victime au ajuns la spital pentru a primi ingrijiri medicale."In data de 20 noiembrie 2023, in jurul orei 13:20, politistii Serviciului Rutier Covasna, au fost sesizati cu privire la ... citeste toata stirea