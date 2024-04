Accident cu trei raniti la Sfantu Gheorghe; ambii soferi au ramas fara permis

Trei persoane, printre care si un copil, au ajuns la spital marti, in urma unui accident care a avut loc la intersectia strazilor Primaverii si Rozelor din Sfantu Gheorghe. Ambii soferi au ramas fara permis, potrivit IPJ Covasna, pentru ca unul nu a acordat prioritate si altul era pe contrasens cand s-a produs accidentul.Evenimentul rutier a avut loc in jurul orei 11:45."In urma investigatiilor efectuate de catre politisti, s-a constatat ca o femeie in varsta de 46 de ani, domiciliata in ... citește toată știrea