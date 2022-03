Accident grav pe DN11: pieton lovit de o masina, proiectat in alt autoturism care circula din sens opus, informeaza IGPR

UPDATE: La data de 31 martie a.c. in jurul orei 21.00, politistii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizati despre faptul ca pe DN 11, in afara localitatii Reci, a avut loc un accident de circulatie cu victima. Din primele verificari efectuate la fata locului, politistii au constatat ca un pieton care se deplasa pe partea carosabila a fost acrosat de un autoturism. In urma impactului pietonul a fost proiectat pe sensul opus de mers unde a fost lovit de un alt autovehicul.Pietonul, un ... citeste toata stirea