Accident in afara localitatii Ozun; cinci persoane au fost ranite

Un accident rutier s-a produs astazi, in jurul orei 14:00, pe DJ 103B, in afara localitatii Ozun. Doua masini s-au ciocnit frontal dupa o manevra de depasire, iar cinci persoane, inclusiv ambii soferi, au fost ranite si transportate de urgenta la spital. Traficul a fost ingreunat timp de doua ore.Traficul la locul accidentului a fost deviat, pana in jurul orei 16:00, si a fost reluat la finalizarea investigatiilor.