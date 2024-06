Accident in giratoriul dintre Iorga si Balan

Un biciclist a ajuns la spital miercuri dimineata, in urma unui accident care a avut loc in sensul giratoriu dintre strazile Nicolae Iorga si Bulevardul Grigore Balan din Sfantu Gheorghe.Evenimentul rutier a avut loc in jurul orei 7:10."Din verificarile efectuate de politisti a rezultat ca un barbat de 56 de ani conducea un autoturism pe strada Nicolae Iorga. La intersectia cu Bulevardul Grigore Balan, acesta a patruns in sensul giratoriu si a acrosat un tanar de 17 ani care se afla pe ... citește toată știrea