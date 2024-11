Accident in lant pe DN12: Doua persoane au ajuns la spital dupa ce trei vehicule au fost implicate intr-o coliziune

Un accident rutier provocat de nepastrarea distantei corespunzatoare a dus la coliziunea in lant a trei vehicule in dupa-amiaza zilei de 21 noiembrie, pe DN12, intre Sfantu Gheorghe si Miercurea Ciuc. Desi initial parea ca incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, doua femei implicate au ajuns ulterior la spital pentru ingrijiri medicale. Testele alcoolscopice efectuate soferilor au indicat rezultate negative.Soferul unui autobuz in varsta de 44 de ani este cel care a provocat ... citește toată știrea