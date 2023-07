Un accident rutier a avut loc marti, in Lunga. O femeie in varsta de 70 de ani, in timp ce conducea masina pe DN11, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si s-a rasturnat in afara partii carosabile. Conducatoarea auto a fost ranita si transportata la spital. Traficul se desfasoara alternativ pe un sens, informeaza IPJ Covasna.UPDATEISU Covasna precizeaza ca la locul accidentului a fost solicitat elicopterul SMURD din cadrul Punctului de Operare Aeromedical Brasov."La locul ... citeste toata stirea