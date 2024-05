Accident in Ozun; patru persoane au ajuns la spital

Un barbat de 54 de ani a ramas fara permis de conducere in dimineata zilei de luni, dupa ce a provocat un accident pe DN11, in localitatea Ozun. Patru persoane au ajuns la spital, dupa ce soferul a intrat frontal intr-o autoutilitara.Accidentul a avut loc in jurul orei 06:30."Din verificarile politistilor a rezultat ca un barbat de 54 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe DN 11, dinspre Targu Secuiesc spre Brasov, la kilometrul 24+100 m. a patruns pe sensul opus unde a intrat in ... citește toată știrea