Accident in zona localitatii Chichis; trei persoane transportate la spital

Un accident rutier produs duminica, 26 ianuarie, in zona localitatii Chichis, a perturbat traficul pe DN 11 timp de aproximativ doua ore. In urma incidentului, trei persoane au fost ranite si transportate la spital pentru ingrijiri medicale.Conform autoritatilor, traficul a fost reluat in conditii normale in jurul orei 20:30. In urma coliziunii, trei persoane au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale si stabilirea diagnosticului."In urma evenimentului rutier in care au fost ... citește toată știrea