Accident intre Arcus si Sfantu Gheorghe: o masina s-a rasturnat

Trei femei au fost ranite usor miercuri, in urma unui accident petrecut pe D.J. 121B, intre localitatile Arcus si Sfantu Gheorghe. Masina in care acestea se aflau s-a rasturnat in afara partii carosabile, informeaza IPJ Covasna."La data de 16 februarie a.c., in jurul orei 06:00, politistii din cadrul Politiei Municipiului Sfantu Gheorghe au fost sesizati prin apel 112 despre faptul ca pe D.J. 121B, intre localitatile Arcus si Sfantu Gheorghe s-a produs un eveniment rutier cu victima.La fata ... citeste toata stirea