Un barbat a ajuns la spital dupa un accident intre o masina si o caruta. Evenimentul rutier a avut loc marti seara, in jurul orei 21:00, la Sita Buzaului.La fata locului au intervenit pompierii din cadrul statiei Intorsura Buzaului."In data de 16.05.2023, in jurul orei 21:00, a avut loc un accident rutier produs in localitatea Sita Buzaului intre un autoturism si un atelaj (caruta).La locul interventiei, s-au mobilizat pompieri din cadrul Statiei Intorsura Buzaului cu o autospeciala de ... citeste toata stirea