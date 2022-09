Accident intre un autovehicul si o duba, la Crasna

O femeie in varsta de 29 de ani a ajuns la spital in urma unui accident petrecut vineri, 23 septembrie, pe DN10, in zona Crasna din Sita Buzaului. Evenimentul rutier a avut loc intre un autoturism si o autoutilitara.Potrivit datelor furnizate redactiei Observatorul de Covasna de IPJ Covasna, accidentul s-a petrecut in jurul orei 15:30."Din primele verificari efectuate, politistii au stabilit ca un autoturism condus de o femeie de 29 de ani a intrat in coliziune cu o ... citeste toata stirea