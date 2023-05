Doua persoane au ajuns marti la spital dupa ce un tractor a intrat in coeziune cu o autoutilitara. Accidentul a avut loc in jurul orei 10:00, la Batanii Mari, transmite IPJ Covasna. La locul interventiei s-au deplasat pompierii din cadrul punctului de lucru Baraolt. S-a solicitat in sprijin si un elicopter SMURD."La data de 30.05.2023, in jurul orei 10.00, politistii din cadrul Politiei Orasului Baraolt au fost sesizati prin apel 112 despre faptul ca in localitatea Batanii Mari a avut loc un ... citeste toata stirea