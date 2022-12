Accident la Barcani; doua persoane au fost transportate la spital

Un accident rutier in care au fost implicate doua masini a avut loc la Barcani, luni, in jurul orei 14:00. Doua persoane au fost transportate la spital. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna a intervenit cu trei autospeciale, dintre care doua de descarcerare."In jurul orei 14:00, echipaje din cadrul Statiei de pompieri, Int. Buzaului s-au deplasat in Barcani, la un accident rutier. La fata locului s-au deplasat 2 autospeciale de descarcerare, 1 SMURD, cu 6 subofiteri si un ... citeste toata stirea