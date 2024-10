Accident la Cernat; patru persoane au ajuns la spital

Sambata, in jurul orei 12:00, un accident rutier s-a produs pe DN11, in zona localitatii Cernat, soldat cu ranirea a patru persoane. Din primele investigatii, se pare ca soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului din cauza oboselii."Sambata, in jurul orei 12:00, pe DN 11 in zona localitatii Cernat, a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime. Din primele cercetari la fata locului a reiesit ca soferul unui autoturism ar fi pierdut controlul pe fondul ... citește toată știrea