Accident la Intorsura Buzaului: o femeie a fost ranita usor

Un accident rutier a avut loc, miercuri, 2 octombrie, in jurul orei 14:40, pe DN10, in fata Spitalului din Intorsura Buzaului. O femeie a fost acrosata de un autoturism. Din primele informatii, aceasta a suferit rani usoare.Politia a demarat cercetari pentru a stabili cu exactitate circumstantele producerii acestui accident."Referitor la evenimentul rutier petrecut pe DN10 in orasul Intorsura Buzaului, va comunicam faptul ca politistii fac cercetari pentru a stabili cu exactitate ... citește toată știrea