Un accident de circulatie a avut loc luni la Moacsa. Trei persoane au fost ranite, dupa ce, in urma impactului, s-au rasturnat in afara carosabilului."La data de 14.08.2023, in jurul orei 15.00, politistii din cadrul Serviciului Rutier - Biroul Drumuri Nationale si Europene au fost sesizati prin apel 112, despre faptul ca pe DN 11, la km. 36, a avut loc un accident de circulatie.Din primele verificari efectuate de catre politistii care s-au deplasat la fata locului, s-a constatat faptul ca ... citeste toata stirea