Accident la Moacsa: doua persoane ranite

Un accident rutier a avut loc sambata dimineata, in jurul orei 7:00, pe DN11, in zona localitatii Moacsa. Potrivit Politiei Romane, au fost implicate o autoutilitara si un autoturism."Doua persoane au fost transportate la spital pentru evaluare medicala si stabilirea diagnosticului. In acest moment cercetarile sunt in curs de desfasurare pentru a se stabili cu exactitate cauzele si imprejurarile producerii evenimentului", ne-a informat IPJ Covasna.La fata locului, salvatorii au intervenit ... citește toată știrea