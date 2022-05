Accident la Sita Buzaului: o persoana a fost transportata la spital

Un accident rutier a avut loc marti noaptea, la Sita Buzaului. O soferita a parasit partea carosabila si a lovit poarta unei case si un stalp. Aceasta a fost ranita usor in urma impactului si a fost transportata la spital, au anuntat reprezentantii Inspectoratului Judetean de Politie (IPJ) Covasna."La data de 17 mai a.c., in jurul orei 23.30 politistii din cadrul Politiei Orasului Intorsura Buzaului au fost sesizati despre faptul ca pe DN 10 in localitatea Sita Buzaului avut loc un accident ... citeste toata stirea