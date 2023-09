Doi tineri, de 21 si 22 de ani, au fost raniti duminica, intr-un accident la Zabratau. Potrivit cercetarilor politistilor, la volan se afla tanarul de 22 de ani, care nu avea permis de conducere.Redam comunicatul IPJ Covasna:La data de 17.09.2023, in jurul orei 15:50, politistii din cadrul Serviciului Rutier Covasna au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, pe DN 10, in localitatea Zabratau.Din verificarile initiale a rezultat ca o tanara, in varsta de 21 de ani, ar ... citeste toata stirea