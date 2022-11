Accident mortal la Chichis; victima, un pieton in varsta de 67 de ani

Un barbat in varsta de 67 de ani, pieton angajat in traversarea strazii prin loc regulamentar, a fost accidentat de un autoturism care circula pe DN11, pe raza localitatii Chichis, informeaza IPJ Covasna. Din pacate, victima a decedat."La data de 16.11.2022, in jurul orei 06:30 politistii din cadrul Serviciului Rutier - Biroul Drumuri Nationale si Europene au fost sesizati prin apel 112, despre faptul ca pe DN11 a avut loc un accident de circulatie soldat cu o victima.Din primele verificari ... citeste toata stirea