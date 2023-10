Un barbat in varsta de 56 de ani si-a pierdut viata intr-un accident produs in aceasta dimineata, la Intorsura Buzaului. Din primele cercetari efectuate la fata locului, politistii au constatat ca barbatul, in timp ce conducea un autoturism pe DN 13E, spre Barcani, ar fi patruns pe contrasens unde a lovit frontal o alta masina, condusa de un barbat de 76 de ani. Din impact au mai rezultat alte doua victime care au avut nevoie de ingrijiri medicale."La data de 27 octombrie a.c., in jurul orei ... citeste toata stirea