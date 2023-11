Un tanar in varsta de 28 de ani a murit in noaptea de duminica spre luni, in urma unui accident. A avut loc pe DN 12, in localitatea Micfalau. Decesul s-a produs dupa ce masina in care barbatul se afla a lovit un cap de pod, potrivit IPJ Covasna.Evenimentul rutier a fost anuntat in jurul orei 2:30."Un barbat de 28 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe DN 12, dinspre Sfantu Gheorghe spre Miercurea Ciuc, la kilometrul 32+800m., intr-o succesiune de curbe, a pierdut controlul asupra ... citeste toata stirea