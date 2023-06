O femeie in varsta de 61 de ani a decedat intr-un accident, pe DN12. Conducatorul auto al masinii in care se afla aceasta, in varsta de 66 de ani, a fost ranit."La data de 25 iunie a.c., politistii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizati prin apel 112 despre faptul ca pe DN 12 a avut loc un accident rutier.Din primele verificari efectuate la fata locului, politistii au constatat faptul ca un barbat, in timp ce conducea un autoturism pe DN 12, in proximitatea km 36, intre localitatile ... citeste toata stirea