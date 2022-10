Accident mortal, provocat de impactul cu un cerb

Un barbat in varsta de 52 de ani a murit si o femeie a fost ranita, dupa ce masina in care se aflau a lovit un cerb. Impactul a facut ca autoturismul sa paraseasca partea carosabila. Accidentul a avut loc pe DN11B, in aproprierea localitatii Catrusa, vineri, 7 octombrie, in jurul orei 19:00, a transmis Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Covasna."La data de 07.10.2022, in jurul orelor 19:00, politistii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizati prin apel 112, despre faptul ca pe DN ... citeste toata stirea