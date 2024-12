Accident pe DN 12, la Chilieni: Un sofer a ajuns la spital dupa o coliziune cu un TIR

Un barbat de 40 de ani din Sfantu Gheorghe a fost ranit si transportat la spital dupa ce masina pe care o conducea a intrat pe contrasens si s-a ciocnit cu un TIR, in incercarea de a evita masina din fata, oprita in coloana. Incidentul s-a produs joi, pe 12 decembrie, in localitatea Chilieni, iar politia a deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa."In data de 12 decembrie, politistii Biroului Rutier Sfantu Gheorghe au intervenit la un accident produs in localitatea Chilieni, ... citește toată știrea