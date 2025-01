Accident pe DN12, in apropierea localitatii Malnas. Trei persoane au fost transportate la spital

Un accident rutier a avut loc astazi, in jurul orei 13:00, pe DN12, in apropierea localitatii Malnas. Un autoturism a intrat in coliziune cu o autoutilitara. Soferul si doi pasageri din autoturism au fost transportati la spital pentru investigatii si ingrijiri medicale."Astazi, in jurul orei 13:00, politistii Serviciului Rutier au intervenit la un accident rutier produs pe DN 12, in afara localitatii Malnas, in urma caruia trei persoane au fost ranite.Din primele cercetari s-a stabilit ca ... citește toată știrea