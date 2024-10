Accident pe strada Ciucului in Sfantu Gheorghe: 3 persoane au ajuns la spital

Un accident rutier soldat cu trei victime a avut loc joi dimineata pe strada Ciucului din Sfantu Gheorghe. Au fost implicate doua autoturisme.Cauza accidentului este, potrivit politistilor, neacordarea de prioritate."In dimineata zilei de 17 octombrie 2024, in municipiul Sfantu Gheorghe, a avut loc un accident in urma caruia mai multe persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. Un barbat de 67 de ani, aflat singur in autoturismul cu care se deplasa pe strada Romulus Cioflec, nu a acordat ... citește toată știrea