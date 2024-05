Accident pe strada Ciucului; o soferita a ramas fara permis

O femeie de 51 de ani, care se afla pe strada Romulus Cioflec, nu a respectat semnificatia indicatorului "Oprire" si a provocat un accident. Soferita a fost transportata la spital pentru investigatii medicale. Incidentul a avut loc vineri, in jurul orei 10:00."Din verificarile politistilor a rezultat ca o femeie de 51 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe strada Romulus Cioflec, nu a respectat semnificatia indicatorului "Oprire" si a patruns pe strada Ciucului unde a intrat in ... citește toată știrea