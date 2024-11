Accident pe trotineta electrica la Sfantu Gheorghe: tanar ranit, cu o alcoolemie de 1,22 mg/l

Un tanar de 24 de ani a suferit un accident pe strada Debren din municipiul Sfantu Gheorghe, dupa ce a pierdut controlul trotinetei electrice pe care o conducea. In urma testarii cu aparatul alcooltest, politistii au constatat o valoare de 1,22 mg/l alcool pur in aerul expirat.Incidentul s-a petrecut vineri seara."Tanarul a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale, iar testarea cu aparatul alcooltest a indicat o valoare de 1,22 mg/l alcool pur in aerul expirat. I s-au prelevat ... citește toată știrea