Accident provocat de un sofer baut si fara permis, in Brates

Un accident de circulatie a avut loc luni dimineata in localitatea Brates, pe DN 11, cand un barbat de 27 de ani a pierdut controlul volanului si a lovit un stalp. Acesta a consumat alcool si nu avea permis de conducere."Luni dimineata, politistii Serviciului Rutier au fost sesizati cu privire la producerea unui accident pe DN 11, in localitatea Brates. Din verificari a rezultat ca un barbat de 27 de ani, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul directiei si a lovit un stalp, in ... citește toată știrea