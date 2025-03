Accident rutier cu doua victime pe DN 12, in afara localitatii Valea Crisului

Joi dimineata, 13 martie, politistii Serviciului Rutier au intervenit la un accident produs pe DN 12, in afara localitatii Valea Crisului.Din primele verificari, s-a stabilit ca o tanara de 23 de ani, aflata la volanul unui autoturism care se deplasa pe directia Harghita - Brasov, a pierdut controlul asupra directiei de mers, lovind parapetul metalic de protectie al drumului. In urma impactului, masina a fost proiectata pe sensul opus, unde a intrat in coliziune cu un alt autoturism, condus ... citește toată știrea