Accident rutier in apropierea localitatii Crasna. O pasagera fost transportata la spital

Un accident a avut loc ieri, 14 ianuarie, pe DN10, in afara localitatii Crasna. Un sofer in varsta de 22 de ani a pierdut controlul volanului si a lovit parapetul metalic de protectie al drumului. In urma impactului, o pasagera din vehicul a fost ranita si transportata la spital pentru a primi ingrijiri medicale."Marti dupa-amiaza, politistii Serviciului Rutier au intervenit la un accident rutier produs pe DN 10, in afara localitatii Crasna. In urma evenimentului, o persoana a primit ... citește toată știrea