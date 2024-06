Accident rutier in Crasna; un motociclist de 33 de ani a fost ranit

Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in localitatea Crasna. Un barbat de 59 de ani, care se afla la volanul unei masini, nu a acordat prioritate unui motociclist de 33 de ani. In urma impactului, cel din urma a fost transportat la spital."In data de 10 iunie, in jurul orei 06:30, politistii din cadrul Politiei Orasului Intorsura Buzaului au fost sesizati cu privire la un accident rutier care a avut loc in localitatea Crasna.Din verificarile efectuate de politisti a reiesit ca ... citește toată știrea