Acestia sunt castigatorii Superlativelor OCV/CovasnaMedia

Aproape 16.000 de voturi au fost inregistrate in cadrul Superlativelor 2024, iar acum momentul mult asteptat a sosit! Putem dezvalui castigatorii! Voi ati decis cine merita sa fie recunoscut si apreciat, iar noi am fost mandri sa-i premiem vineri, 14 martie, in cadrul Galei Superlativelor. Acum este timpul sa va prezentam clasamentele complete ale acestei editii.Covasneanul Anului 2024Cezar Popescu a fost nominalizat pentru excelenta si daruire in medicina de urgenta, iar 47% din voturile ... citește toată știrea