Actiune de control si de verificare, in judetul Covasna, in domeniul silvic

In perioada 28 februarie - 4 martie a.c., politistii Directiei de Ordine Publica - Serviciul de Protectie a Fondului Forestier si Piscicol, impreuna cu politisti din cadrul inspectoratelor de politie judetene Covasna, Brasov, Buzau, Bacau, Arges si Vrancea si specialisti silvici din cadrul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor - garzile forestiere Timisoara, Ploiesti, Oradea, Ramnicu Valcea si Suceava au desfasurat o actiune de control si de verificare, in judetul Covasna, in domeniul ... citeste toata stirea