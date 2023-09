Miercuri, 20 septembrie 2023, in completarea activitatilor informativ - educative derulate in sprijinul obiectivului ca ziua de 20 septembrie 2023 sa devina o zi fara persoane decedate din accidente rutiere produse pe drumurile din Europa, politistii din Covasna au actionat cu utilizarea mijloacelor din dotare, in principal, pentru depistarea si sanctionarea conducatorilor de autovehicule care nu respecta regimul legal de viteza, abatere ce se numara intre principalele cauze generatoare de ... citeste toata stirea