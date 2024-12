Actiuni ale politistilor rutieri pentru siguranta pe drumurile publice din judetul Covasna

COMUNICAT DE PRESA. In perioada 24 decembrie - 2 ianuarie, politistii rutieri din judetul Covasna intensifica activitatile de prevenire si control pe drumurile publice, punand un accent deosebit pe combaterea conducerii sub influenta alcoolului sau a drogurilor.Consumul de alcool la volan ramane un factor major in producerea accidentelor rutiere grave. Desi procentul soferilor care conduc sub influenta alcoolului este redus, acestia sunt implicati frecvent in evenimente cu consecinte severe. ... citește toată știrea