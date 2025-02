Actiuni de tip razie in cinci localitati din judet: amenzi de peste 86.000 de lei si permise retinute

In weekend, politistii din judetul Covasna au desfasurat actiuni de tip razie in cinci localitati. Sambata noaptea, echipele de interventie au fost prezente in Intorsura Buzaului, Dobarlau si Sita Buzaului. Au fost aplicate 18 sanctiuni si au fost testati mai multi soferi pentru consum de alcool. Duminica, in Bretcu si Sanzieni, au fost intensificate verificarile. Aici s-au dat 51 de amenzi si au fost retinute cinci permise auto. In total, s-au aplicat sanctiuni in valoare de peste 86.000 de ... citește toată știrea