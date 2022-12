Activitate intensa la Urgente: 400 de persoane au avut nevoie, de Craciun, de ajutorul medicilor din Sfantu Gheorghe

Activitatea Unitatii de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Judetean "Dr. Fogolyan Kristof" din Sfantu Gheorghe a fost intensa de Craciun, mai precis in perioada 24-27 decembrie. Au ajuns in atentia medicilor, cu diverse probleme, 400 de persoane, arata o informare a unitatii medicale.Dintre acestea, 150 au fost copii."Sarbatorile nu sunt intotdeauna fericite. Din pacate, si in acest an activitatea Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean "Dr. Fogolyan Kristof" a fost una intensa, ... citeste toata stirea