Avand in vedere minivacanta prilejuita de sarbatorirea Sfantului Andrei si a Zilei Nationale a Romaniei, Inspectoratul de Politie Judetean Covasna a dispus masuri suplimentare in vederea asigurarii climatului de ordine si siguranta publica.Astfel, in perioada 30 noiembrie - 3 decembrie a.c., politisti din cadrul structurilor de ordine publica, rutiera, investigatii criminale, investigare a criminalitatii economice, arme, explozivi si substante periculoase, precum si luptatori din cadrul ... citeste toata stirea