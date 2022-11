Activitati preventive desfasurate de politisti pentru prevenirea furturilor din locuinta

Politistii din cadrul Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii demareaza in aceasta perioada o serie de activitati preventive subscrise campaniei "#sigurACASA".Scopul campaniei este cresterea gradului de constientizare in randul populatiei cu privire la furturile din locuinte, principalele moduri de operare si modalitati eficiente de prevenire, respectiv impactul pe care acestea il au asupra sentimentului de siguranta in randul populatiei.Politistii desfasoara in acest sens sesiuni ... citeste toata stirea