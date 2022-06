Actrita Anca Dragalina s-a tuns zero pentru rolul dintr-un scurtmetraj mistic, inspirat din propria-i viata

"Mesajul etern" este titlul scurtmetrajului, regizat de Pal Wendel, pe care actrita covasneanca Anca Dragalina, impreuna cu familia si o parte din prietenii sai, il va lansa in toamna acestui an, in amintirea disparitiei fratelui sau, Radu Dragalina, decedat in urma cu 14 ani intr-un tragic accident de motocicleta, la doar o luna dupa nunta. Filmul este o combinatie intre paranormal si spiritualitate si il are intre protagonisti si pe cunoscutul preot ortodox de la Valcele, Vasile Ioan Tamas. ... citeste toata stirea